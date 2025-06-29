Samsun'da henüz belirlenemeyen bir nedenle 26 kaz telef oldu

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Hıdırlık Mahallesi'nde uzun yıllardır kaz ve ördek besleyen İlyas Güllü'nün oğlu Hüseyin Güllü, sabah saatlerinde hayvanları her zamanki gibi çayın kenarına otlatmaya götürdü.

Kısa süreliğine eve giden genç, geri geldiğinde 26 kazın yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü.

"TEK TEK BOĞUP BIRAKMIŞ"

Olayla ilgili konuşan Hüseyin Güllü, "Bugün kazlarımızı yine çaya götürdük. Acil bir işim çıktığı için eve döndüm. Yaklaşık bir saat sonra geldiğimde tüm kazların telef olduğunu gördüm. Ayak izlerinden anladığımız kadarıyla büyük ihtimalle köpek saldırısı olmuş. Hayvanlarımızı tek tek boğmuş ama yememiş. Toplam 26 kazımız gitti. Maddi zararımız yaklaşık 52 bin lira" dedi.

Kazların ölüm nedeni araştırılırken Güllü ailesi bölgede benzer saldırıların yaşanmaması için önlem alınmasını talep etti.