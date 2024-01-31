Samsun'da husumetlilerini otomobilde sanıp başkasını vurdular Atakum ilçesinde 2 kişi, husumetlilerinin de içinde olduğunu zannettikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açıp 1 kişiyi yaraladı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliden 2’si gözaltına alındı.

DHA

Samsun'un Atakum ilçesi, Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ilginç bir olay yaşandı.

26 yaşındaki İ.E.K. ve 18 yaşındaki A.İ.A., alacak meselesinden aralarında husumet olan S.K.'nin de içinde olduğunu zannettikleri, seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açtı.

Otomobildeki 26 yaşındaki Oğuzhan Ö. yaralandı.

Yanlış kişiyi vurdular

S.K.'nin otomobilde olmadığını fark eden İ.E.K. ile A.İ.A. ve bu sırada yanındaki arkadaşları E.A. ile Y.S.K. kaçtı.

Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp tedaviye alındı.

İki kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerinden E.A. ve Y.S.K.'yi gözaltına aldı.

İ.E.K. ve A.İ.A.'nın ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)