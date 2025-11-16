Abone ol: Google News

Samsun'da husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

Samsun'da tartıştığı husumetlisi tarafından bacağından ve karnından pompalı tüfekle vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 01:55
  • Samsun'da, Mutlu Y. ile tartışan Emrah D., pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
  • Yaralanan Emrah D., ilk olarak Bafra Devlet Hastanesi'ne, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
  • Şüpheli Mutlu Y., olaydan kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Mutlu Y. (28) ve Emrah D. (31) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mutlu Y., Emrah D.'ye pompalı tüfekle ateş etti.

Bacağından ve karnından yaralanan Emrah D., özel araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SALDIRGAN YAKALANDI

Emrah D., burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Mutlu Y.'yi ise kısa sürede yakaladı.

