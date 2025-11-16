Samsun'da husumetlisi tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi yaralandı

- Samsun'da, Mutlu Y. ile tartışan Emrah D., pompalı tüfekle vurularak yaralandı.
- Yaralanan Emrah D., ilk olarak Bafra Devlet Hastanesi'ne, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
- Şüpheli Mutlu Y., olaydan kısa süre sonra jandarma tarafından yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesi Dededağı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Mutlu Y. (28) ve Emrah D. (31) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Mutlu Y., Emrah D.'ye pompalı tüfekle ateş etti.
Bacağından ve karnından yaralanan Emrah D., özel araçla Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
SALDIRGAN YAKALANDI
Emrah D., burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerinden kaçan şüpheli Mutlu Y.'yi ise kısa sürede yakaladı.