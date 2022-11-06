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    Samsun'da huzurevinde kafasına bastonla vurulan yaşlı adam öldü

    Huzurevinde oda arkadaşı tarafından kafasına bastonla vurulduğu iddia edilen yaşlı adam, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 06.11.2022 - 16:57
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    Samsun'da huzurevinde kafasına bastonla vurulan yaşlı adam öldü

    Samsun'un Canik ilçesine bağlı Toptepe Mahallesi'ndeki huzurevinde, 10 gün önce, Rasim Ciğer (90) ile oda arkadaşı Mehmet Ş. (77) arasında tartışma çıktı.

    Tartışma sırasında Mehmet Ş., kendisine baston ile saldırdığını iddia ettiği Rasim Ciğer'in elindeki bastonu alıp kafasına vurdu.

    Hayatını kaybetti

    Huzurevi görevlileri olaya müdahale etti. Yaralanan Rasim Ciğer, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Samsun da huzurevinde kafasına bastonla vurulan yaşlı adam öldü #1


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