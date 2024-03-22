Samsun'da ilişki yaşadığı kayınbiraderini başkasına aşık olduğu için öldüren kadının cezası belli oldu Samsun'un Bafra ilçesinde ilişki yaşadığı kayınbiraderi Murat Bakar'ı, başkasına aşık olduğunu söylediği için öldüren ve tutuklu yargılanan Şehri Bakar, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA

Samsun'da geçen yıl 4 Ekim'de saat 12.00 sıralarında, Bafra ilçesi Bahçeler Mahallesi Nehri Sedde yolunda bölgeden geçenler, yol kenarında hareketsiz yatan erkeği fark edip, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma, ölen kişinin cebinden çıkan kimlikle, adının Murat Bakar (33) olduğunu belirledi.

Sağlık görevlileri, Bakar'ın pompalı tüfekle vurulup hayatını kaybettiğini ve vücudunda da 2 mermi girişi olduğunu tespit etti.

Yengesi gözaltına alındı: Murat'la buluştuğumuzda bana, başkasına aşık olduğunu söyledi

Jandarmanın incelemesinde, olay yerinde boş tüfek fişekleri bulundu. Olayla ilgili çalışma yapan ekipler, Bakar'ı öldürdüğü iddia edilen, kardeşinin eşi Şehri Bakar'ı (22) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehri Bakar, verdiği ifadede, "Murat ile bir süredir ilişkimiz vardı. Murat'ın kardeşi yani benim eşim cezaevine girdikten sonra ilişkiye yeniden başladık. Murat'la buluştuğumuzda bana, başkasına aşık olduğunu söyledi. Ben de onu vurdum." dedi.

Katil kadın tutuklandı

Şehri Bakar, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçlamasıyla Şehri Bahar hakkında dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında tutuklu yargılanan sanık, yaptığı son savunmada pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, savunmanın ardından kararını açıkladı. Şehri Bakar, 'Kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)