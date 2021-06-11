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    Samsun'da karavanda silahlı kavga: 3 ölü

    Karavanda nedeni bilinmeyen bir sebepten çıkan tartışmada, 3 kişi silahla vurularak olay yerine hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.06.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 09:30
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    Samsun'da karavanda silahlı kavga: 3 ölü

    Samsun’un Bafra ilçesinde Derbent Barajı kenarında bulunan karavanda birlikte oturan Oguz B., tartışmanın büyümesi sonucunda silahıyla Mustafa Ö., İsmail V. ve Orhan Y.’ye silahla ateş etti.

    3 ÖLÜ

    Kurşunların isabet ettiği 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

    Jandarmanın bilgilendirilmesi üzere olay yerine 112 acil servis ve jandarma ekipleri kısa sürede intikal etti. Mustafa Ö., İsmail V. ve Orhan Y.’in olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi

    Aralarında bulunan B.B., olay yerinden kaçtı.

    ZANLI YAKALANDI

    Olay yerinde bulunan katil zanlısı Oğuz B., jandarma tarafından silahıyla birlikte gözaltına aldı.

    Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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