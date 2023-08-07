Samsun'da köpeğe çarpan patpat uçuruma yuvarlandı: 1 ölü 5 yaralı

Yollara fırlayan başıboş köpekler araç içerisinde bulunan vatandaşların hayatını riske ediyor.
Bu sebeple meydana gelen kazalarda çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.
Bunun son örneği ise Samsun'un Ayvacık ilçesi Orta Mahalle Atatürk Bulvarı'nda yaşandı.
Asım Beşikçi idaresindeki patpat, önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra yoldan çıktı.
Yola fırlayan başıboş köpeğe çarpıp kaza geçirdiler
Telefon direğine de çarpan patpat, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada patpat sürücüsü Asım Beşikçi ile Resul Beşikçi, İpek Aydağ, Emine Aydağ, Türkan Aydağ ve Efe Beşikçi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ayvacık Devlet Hastanesi ve Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede hayatını kaybetti
Ağır yaralanan Türkan Aydağ tedavi altına alındığı Ayvacık Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.