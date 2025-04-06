Samsun'da motosiklet otomobile çarptı

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesinde seyren Irak uyruklu motosiklet sürücüsü Usame Cehıd Nıgme Al Rawı (23), Derecik Mahallesi mevkiinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkması sonucu aniden hızlanan motosiklet önünde seyir eden Abdullah Kaya yönetimindeki 34 YH 1477 plakalı otomobile arkadan çarptı.
MOTOSİKLETLİ YARALANDI
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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