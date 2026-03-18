İran'da İsrail adına casusluk yapan kişi idam edildi

İran'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu öne sürülen Kuroş Keyvani hakkında verilen idam cezası uygulandı.
Fars Haber Ajansı, İran yargı makamlarından yapılan yazılı açıklamayı paylaştı.
Açıklamada, "Stratejik noktaların görüntü ve bilgilerini Mossad'a aktardığına ilişkin yargılama süreci tamamlanan Kuroş Keyvani'nin idam cezası Yüksek Mahkeme tarafından onaylanmıştı. Keyvani'nin cezası infaz edildi" ifadelerine yer verildi.
Keyvani, geçen yıl ABD-İsrail'in İran'a saldırdığı haziran ayında meydana gelen 12 gün süren savaşın dördüncü günü yakalanmıştı.
SERT TEDBİRLER DEVAM EDECEK
İran’da ABD-İsrail saldırılarının olduğu bugünlerde İsrail'le bağlantılı olduğu iddia edilen onlarca kişi gözaltına alınmıştı.
İranlı yetkililer ulusal güvenliğe karşı faaliyetlere ilişkin sert tedbirlerin devam edeceğini belirtiyor.
