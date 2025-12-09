Abone ol: Google News

Samsun'da oğlunu silahla yaralayan anne gözaltına alındı

Samsun'da çıkan tartışmada oğlunu silahla yaralayan anne, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.12.2025 07:30
Samsun'da oğlunu silahla yaralayan anne gözaltına alındı
  • Samsun'da anne S.K., tartıştığı oğlu S.G.'yi silahla yaraladı.
  • Olay sonrası S.G., hastaneye kaldırılırken, S.K. jandarma tarafından gözaltına alındı.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'un Terme ilçesi Muratlı Mahallesi'nde S.K. (54) ile oğlu S.G. (24) arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Anne S.K., oğlunu boyun bölgesinden silahla vurarak yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.G., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

S.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri