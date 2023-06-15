Samsun'da öğretim üyesi müstehcen çocuk görüntüsü indirdi! Ev hapsine çarptırıldı

DHA
Samsun’da polis ekipleri müstehcen çocuk görüntüsü indiren ve paylaşan kişilere yönelik operasyon çalışması yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmanın ardından müstehcen çocuk görüntüsü indiren veya paylaşan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.
4 kişi gözaltına alındı
Atakum ve İlkadım ilçelerinde farklı zamanlarda yapılan baskınlarda, OMÜ öğretim üyesi A.S. ile T.G., H.G. ve B.A. gözaltına alındı.
Öğretim görevlisine ev hapsi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. A.S., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsine çarptırıldı.
3 kişi serbest bırakıldı
T.G., H.G. ve B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.