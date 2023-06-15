Samsun'da öğretim üyesi müstehcen çocuk görüntüsü indirdi! Ev hapsine çarptırıldı Ekiplerin müstehcen görüntüler için düzenlediği operasyonda, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim görevlisi, 'çocuk pornosu' suçundan gözaltına alınarak çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsine çarptırıldı.

DHA

Samsun’da polis ekipleri müstehcen çocuk görüntüsü indiren ve paylaşan kişilere yönelik operasyon çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmanın ardından müstehcen çocuk görüntüsü indiren veya paylaşan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

4 kişi gözaltına alındı

Atakum ve İlkadım ilçelerinde farklı zamanlarda yapılan baskınlarda, OMÜ öğretim üyesi A.S. ile T.G., H.G. ve B.A. gözaltına alındı.

Öğretim görevlisine ev hapsi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. A.S., çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsine çarptırıldı.

3 kişi serbest bırakıldı

T.G., H.G. ve B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.