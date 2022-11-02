Samsun'da paraşütten düşen asker yoğun bakımdan çıktı

Canik ilçesinde atlayış yapan Uzman Çavuş Hakan Ö., ekiplerce hastaneye kaldırıldı. 3 gün yoğun bakım tedavisi gören uzman çavuş, normal servise alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde yamaç paraşütü ile Gültepe Mahallesi'ndeki yamaçtan atlayış yapan Uzman Çavuş Hakan Ö.(24), bir süre ilerledikten sonra inişe yakın bir bölge olan Dereler Mahallesi'nde yere çakıldı.

Yaralanan uzman çavuş, cep telefonu ile arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Olay 112'ye haber verildi.

Yaralı uzman çavuş ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanene kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 günlük yoğun bakım tedavisi tamamlandı

3 gündür hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunan uzman çavuşun sağlık durumunun iyiye gittiği ve bugün yoğun bakım servisinden normal servise alındığı öğrenildi.