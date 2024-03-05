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Samsun'da polis memuru şehit eden sürücü alkollü çıktı

Samsun'da polis memuru şehit eden sürücü alkollü çıktı Yaya polis memuruna çarparak şehit eden sürücü jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, yapılan kontrollerde 1.86 promil alkollü olduğu belirlendi.