Samsun'da polis memuru şehit eden sürücü alkollü çıktı

Samsun'da trafik kazası can aldı...
Havza ilçesinde gece saatlerinde Özgür Bozkurt, idaresindeki araçla Samsun'un İlkadım ilçesi Ankara yolu üzerinde maddi hasarlı kazaya karışıp Ankara yönüne kaçtı.
Kaza sonrasında çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Kaçan aracı durdurmak istedi
Havza ilçesinde yol uygulaması yapan Havza Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memuru Orhan Mutlu, kaçan aracı durdurmak istedi.
Polis memuru şehit oldu
Özgür Bozkurt aracıyla yaya polis memuru Mutlu'ya çarpıp kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak polis aracının ön camının üzerine düşen polis memuru Orhan Mutlu, olay yerinde şehit oldu.
Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı
Polis aracında bulunan aynı yerde görevli polis memuru Ali Suat Vanlı da yaralandı.
Yaralı polis, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yerinden kaçan araç sürücü, jandarma ekipleri tarafından kısa süre içinde yakalandı.
1.86 promil alkollü çıktı
Yakalanan sürücüye yapılan kontrolde 1,86 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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