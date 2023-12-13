Samsun'da pompalı tüfekli saldırı: 3 kişi yaralandı

İHA
Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'ndeki pompalı tüfekli saldırıda M.T., A.M.Ç ve E.K. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
3 kişi gözaltına alındı
Silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi polis tarafından pompalı tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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