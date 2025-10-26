Samsun'da sattıkları çiçek alınmadı: Etrafa saldırıp olay çıkardılar İlkadım ilçesinde zorla gül satmaya çalışan iki kişi, sattıkları çiçek alınmayınca, almak istemeyen şahsın aracına zarar verdi. Olay yerine gelen polislere de mukavemette bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.