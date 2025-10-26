Abone ol: Google News

Samsun'da sattıkları çiçek alınmadı: Etrafa saldırıp olay çıkardılar

İlkadım ilçesinde zorla gül satmaya çalışan iki kişi, sattıkları çiçek alınmayınca, almak istemeyen şahsın aracına zarar verdi. Olay yerine gelen polislere de mukavemette bulunan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 17:51
  • Samsun'da iki kişi zorla çiçek satmaya çalışırken tartışma çıkardı.
  • Araç camına zarar veren ve polise direnen şahıslar gözaltına alındı.
  • Mahkeme, iki şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Çiçek sattılar, alınmayınca taşkınlık çıkardılar...

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Fuar alanı içerisinde yer alan Balonya Parkı yakınlarında yaşanan olayda iki şahıs bir kişiye zorla çiçek satmaya çalıştı. 

TARTIŞTIKLARI ŞAHSIN ARACINA ZARAR VERDİLER

Zorla çiçek sattıkları şahsın çiçeği almak istememesi üzerine tartışma çıktı.

2 şüpheli tartıştıkları şahsın aracının camına taş atarak zarar verdi, olay yerine gelen polislere de mukavemette bulundu. 

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı A.K. (22) ve A.P. (24) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gazi Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Saldırganlar sevk edildikleri Samsun Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

