Haberler

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da tamir ettikleri minibüsün altında kaldılar: 1 ölü 1 yaralı

Samsun'da tamir ettikleri minibüsün altında kaldılar: 1 ölü 1 yaralı

Bir fabrikanın deposunda tamir ettikleri minibüsün altında ezilen 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri de ağır yaralandı.