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    Samsun'da tamir ettikleri minibüsün altında kaldılar: 1 ölü 1 yaralı

    Bir fabrikanın deposunda tamir ettikleri minibüsün altında ezilen 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri de ağır yaralandı.
    • İHA
    • 25.10.2021 - 05:13
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    Samsun'da tamir ettikleri minibüsün altında kaldılar: 1 ölü 1 yaralı

    Samsun’un İlkadım ilçesinin Derecik Mahallesi’ndeki bir fabrikanın deposunda Ahmethan Şanlı (20) ile Ahmet Hamdi Çamoğlu (57), 55 AAL 781 plakalı minibüsün altına girerek tamire başladılar.

    MİNİBÜS KRİKODAN DÜŞÜNCE ALTINDA EZİLDİLER

    Ön lastikleri sökülmüş olan minibüs krikodan düşerek altında tamire kalkan Ahmethan Şanlı ile Ahmet Hamdi Çağmoğlu’nun üzerine düşerek ezdi. Olay yerinde ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    Samsun da tamir ettikleri minibüsün altında kaldılar: 1 ölü 1 yaralı #1

    BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

    Minibüsün altından çıkarılan Ahmethan Şanlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralanan Ahmet Hamdi Çamoğlu ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Samsun da tamir ettikleri minibüsün altında kaldılar: 1 ölü 1 yaralı #2

    Samsun da tamir ettikleri minibüsün altında kaldılar: 1 ölü 1 yaralı #3

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