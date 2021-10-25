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- Samsun'da tamir ettikleri minibüsün altında kaldılar: 1 ölü 1 yaralı
Samsun'da tamir ettikleri minibüsün altında kaldılar: 1 ölü 1 yaralı
Bir fabrikanın deposunda tamir ettikleri minibüsün altında ezilen 2 kişiden biri hayatını kaybederken, diğeri de ağır yaralandı.
- İHA
- 25.10.2021 - 05:13
Samsun’un İlkadım ilçesinin Derecik Mahallesi’ndeki bir fabrikanın deposunda Ahmethan Şanlı (20) ile Ahmet Hamdi Çamoğlu (57), 55 AAL 781 plakalı minibüsün altına girerek tamire başladılar.
MİNİBÜS KRİKODAN DÜŞÜNCE ALTINDA EZİLDİLER
Ön lastikleri sökülmüş olan minibüs krikodan düşerek altında tamire kalkan Ahmethan Şanlı ile Ahmet Hamdi Çağmoğlu’nun üzerine düşerek ezdi. Olay yerinde ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI
Minibüsün altından çıkarılan Ahmethan Şanlı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edilirken, ağır yaralanan Ahmet Hamdi Çamoğlu ise 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.