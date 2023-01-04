Petrol
78.48
-4.41%
Euro
19.8839
0.60%
Dolar
18.7428
0.11%
Altın
1.115
0.87%
Borsa
5523
0.00%
Bitcoin
321.159
1.39%
BTXN Coin
7.39
6.48%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Samsun'da tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı

    Alaçam'da tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalışan bir kişi yakalandı.
    • 04.01.2023 - 20:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Samsun'da tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı

    Samsun'un Alaçam ilçesinde, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı.

    İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Alaçam Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışma neticesinde, Saim S. (41) isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı öğrenildi.

    Bugün saat 17.00 sıralarında KOM, İstihbarat Şube ve Alaçam Merkez Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan fiziki takip sonucunda şahıs, Aşağı Soğukçam Mahallesi'nde yakalandı.

    Ele geçirilenler

    Şahsın üzerinde tarihi eser niteliğindeki; 2 adet kılıç ve kılıca ait 1 adet kın ele geçirildi. Ele geçirilen 2 adet kılıç ve kılıca ait 1 adet kına, Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

    Şahıs hakkında tahkikat başlatıldı

    İHA'nın haberine göre; yakalanan şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet suçundan cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikat başlatıldı.

    Samsun da tarihi eserleri satmaya çalışırken yakalandı #1


    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol
    Advertorial

    ABD'nin En Büyük Teknoloji Şirketine Kâr Ortağı Ol

    Rusya’da şoför uyuyakaldı, kamyon araçları ezdi
    Dünya

    Rusya’da şoför uyuyakaldı, kamyon araçları ezdi

    Kayserispor, 3 puanın silinmesini istemiyor
    Futbol

    Kayserispor, 3 puanın silinmesini istemiyor

    Görüş Bildir