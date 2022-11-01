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- Samsun'da tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı
Samsun'da tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı
- 01.11.2022 - 09:07
- Güncelleme : 01.11.2022 - 09:11
Çorum'dan Karadeniz bölgesindeki illere tuğla götüren Oğuzhan Bayrak idaresindeki 19 HS 101 tırın damperi, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda hareket halindeyken açıldı.
Sürücünün açıldığını fark etmediği damper, gece saat 04.00 sıralarında yaya üst geçidine çarptı.
Bu sırada çarpmanın şiddetiyle şoför kabini de, sert bir şekilde öne doğru düştü.
4 kişi yaralandı
Kazada, tır sürücüsü Oğuzhan Bayrak ile yanında bulunan Burak Koçak, Oğuzhan Toprak ve Hakan Çil yaralandı.
Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tırın damperinin çarptığı yaya üst geçidi büyük çapta zarar gördü.
Üst geçit yayalara kapatıldı
Üst geçit, tehlike oluşturduğu için yaya geçişine kapatıldı.
İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.