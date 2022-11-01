Samsun'da tırın açılan damperi yaya üst geçidine çarptı: 4 yaralı

Hareket halindeyken açılan tırın damperinin yaya üst geçidine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Üst geçit yayalara kapatılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Çorum'dan Karadeniz bölgesindeki illere tuğla götüren Oğuzhan Bayrak idaresindeki 19 HS 101 tırın damperi, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolda hareket halindeyken açıldı.

Sürücünün açıldığını fark etmediği damper, gece saat 04.00 sıralarında yaya üst geçidine çarptı.

Bu sırada çarpmanın şiddetiyle şoför kabini de, sert bir şekilde öne doğru düştü.

4 kişi yaralandı

Kazada, tır sürücüsü Oğuzhan Bayrak ile yanında bulunan Burak Koçak, Oğuzhan Toprak ve Hakan Çil yaralandı.

Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tırın damperinin çarptığı yaya üst geçidi büyük çapta zarar gördü.

Üst geçit yayalara kapatıldı

Üst geçit, tehlike oluşturduğu için yaya geçişine kapatıldı.

İHA’nın haberine göre kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.