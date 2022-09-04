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    Samsun'da tramvayda çıkan tartışmayı çevik kuvvet engelledi

    Durakta yolcuların inip bindiği travmayda, çocuk arabalı kadın ile erkek yolcu arasında tartışma çıktı. İtiş kakışın yaşandığı tartışmaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. O anlar kamerada.
    • 04.09.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 12:07
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    Samsun'da tramvayda çıkan tartışmayı çevik kuvvet engelledi

    Samsun'da travmay kavgası sosyal medyada paylaşıldı.

    Kısa sürede gündem olan görüntülerde kavganın Cumhuriyet Meydanı İstasyonu’nda yaşandığı görüldü.

    Kadın ve erkek yolcu tartıştı

    İddiaya göre, yolcuların inip binmesi sırasında çocuk arabalı kadın yolcuyla erkek yolcu arasında tartışma çıktı.

    Yoğun kalabalığın olduğu araçta, tartışma nedeniyle itiş kakış yaşandı.

    Samsun'da tramvayda çıkan tartışmayı çevik kuvvet engelledi VİDEO

    Samsun da tramvayda çıkan tartışmayı çevik kuvvet engelledi #1

    Çevik kuvvet müdahale etti

    Diğer yolcular olaya müdahale ederken, tartışma çevik kuvvet ekipleri tarafından engellendi.

    Kadın, kendisine fiziki müdahalede bulunduğunu iddia ettiği şahıstan şikayetçi oldu.

    O anlar kayddildi

    Ekipler, tarafları ifadelerini almak üzere tramvaydan indirdi.

    Tramvay ise yaşanan gerginliğin ardından seferine Atakum istikametine doğru devam etti.

    İHA'nın aktarımına göre; o anlar bir başka yolcu tarafından kaydedildi.

    Samsun da tramvayda çıkan tartışmayı çevik kuvvet engelledi #2


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