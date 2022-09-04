Durakta yolcuların inip bindiği travmayda, çocuk arabalı kadın ile erkek yolcu arasında tartışma çıktı. İtiş kakışın yaşandığı tartışmaya çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. O anlar kamerada.

Samsun'da travmay kavgası sosyal medyada paylaşıldı.

Kısa sürede gündem olan görüntülerde kavganın Cumhuriyet Meydanı İstasyonu’nda yaşandığı görüldü.

Kadın ve erkek yolcu tartıştı

İddiaya göre, yolcuların inip binmesi sırasında çocuk arabalı kadın yolcuyla erkek yolcu arasında tartışma çıktı.

Yoğun kalabalığın olduğu araçta, tartışma nedeniyle itiş kakış yaşandı.

Samsun'da tramvayda çıkan tartışmayı çevik kuvvet engelledi VİDEO



Çevik kuvvet müdahale etti

Diğer yolcular olaya müdahale ederken, tartışma çevik kuvvet ekipleri tarafından engellendi.

Kadın, kendisine fiziki müdahalede bulunduğunu iddia ettiği şahıstan şikayetçi oldu.

O anlar kayddildi

Ekipler, tarafları ifadelerini almak üzere tramvaydan indirdi.

Tramvay ise yaşanan gerginliğin ardından seferine Atakum istikametine doğru devam etti.

İHA'nın aktarımına göre; o anlar bir başka yolcu tarafından kaydedildi.