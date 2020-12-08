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Samsun'da vincin çarptığı otomobildeki anne ve oğlu öldü

Samsun'da vincin çarptığı otomobildeki anne ve oğlu öldü

Freni boşalan vincin iki otomobile çarptığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.