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- Samsun'da vincin çarptığı otomobildeki anne ve oğlu öldü
Samsun'da vincin çarptığı otomobildeki anne ve oğlu öldü
Freni boşalan vincin iki otomobile çarptığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
- DHA
- 08.12.2020 - 08:06
- Güncelleme : 08.12.2020 - 09:07
E.Ç. idaresindeki 55 K 5087 plakalı vincin freni boşaldı.
Vinç, Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Çetirlipınar Mahallesi'nde karşı istikametten gelen Serkan Çay yönetimindeki 55 PF 472 plakalı otomobil ile Z.G. yönetimindeki 57 AY 367 plakalı otomobile çarptı.
ANNE VE OĞLU CAN VERDİ
Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan sürücü Serkan Çay ve annesi Fatma Çay, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan diğer aracın sürücüsü Z.G. ise sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Servis'ine kaldırılarak tedavi altına alındı.
VİNÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Vinç sürücüsü E.Ç., 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.