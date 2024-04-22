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Samsun'da yola fırlayan çocuklarını korumak isteyen kadın darbedildi

Samsun'da yola fırlayan çocuklarını korumak isteyen kadın darbedildi Çocukları yola atlayınca gelen otomobile ‘yavaşla’ işareti yapan Gizem Ö., sürücü Emine K. ve annesi Fadime K. tarafından darbedildi. Gizem Ö.’nün şikayette bulunması üzerine ifadeye çağırılan Emine K., kendisine hakareti ettiğini, olayın bunun üzerine gerçekleştiğini söyledi.