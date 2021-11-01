Samsun'daki adam, eski sevgilisinin yanında gördüğü kişiyi öldürdü

Eski sevgilisinin yanında gördüğü Hayati Çelik'i bulunduğu araçta sırtından silahla vuran Serkan Erdoğan, Çelik'in ölümüne neden oldu.

Saat 04.00 sıralarında Samsun'daki 19 Mayıs Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanının önünde Serkan Erdoğan, Hayati Çelik ve eski sevgilisi N.B.’yi birlikte gördü.

İkilinin eğlence mekanından birlikte çıkışını gören Erdoğan, takibe aldı.

BELİNDEN ÇIKARDIĞI TABANCAYLA VURDU

Hayati Çelik ve N.B., mekanın önünden ayrıldığı sırada Serkan Erdoğan, belinden çıkardığı tabancayla araca doğru bir el ateş etti. Merminin sırt kısmına isabet ettiği Çelik yaralandı.

Aynı araçla bir özel hastaneye götürülen Çelik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

35 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Tabancayı atarak kaçan Serkan Erdoğan, Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 35 suç kaydı bulunan Erdoğan'ın, emniyetteki sorgusu sürüyor.