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    Samsun'daki çocuğun eline silah veren şahıs muhtar çıktı

    Aralarında çocukların da bulunduğu ortamda küçük bir çocuğun eline silah verip ateş açtıran kişinin, soruşturma sonucunda muhtar olduğu belirlendi.
    • DHA
    • 24.06.2021 - 14:51
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 15:01
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    Samsun'daki çocuğun eline silah veren şahıs muhtar çıktı

    Samsun'un Ayvacık ilçesinde 8 Haziran günü akşam saatlerinde açık havada düzenlenen nişanda, çiftin ilk danslarını yaptığı sırada bir grup maganda, tabanca ve tüfeklerini çıkardı.

    Grup, aralarında çocukların da bulunduğu davetliler arasında, silahlarla dakikalarca havaya ateş açtı.

    Bir kişinin de çocukların eline tabanca verip, havaya ateş açtırması, davetlilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

    Samsun'daki çocuğun eline silah veren şahıs muhtar çıktı VİDEO

    ÇOCUĞA SİLAH VEREN MUHTARMIŞ

    Görüntüleri inceleyen polis, soruşturma başlattı. Soruşturmada, görüntüde bir çocuğun eline tabanca verip ateş ettiren kişinin, Keskinoğlu Mahallesi Muhtarı A.Y. olduğunu tespit etti.

    Hakkında işlem başlatılan muhtarın, Ayvacık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinde de görev yaptığı belirtildi.

    Samsun daki çocuğun eline silah veren şahıs muhtar çıktı #1

    Samsun daki çocuğun eline silah veren şahıs muhtar çıktı #2

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    Samsun daki çocuğun eline silah veren şahıs muhtar çıktı #4

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