Samsun'daki suç makinesi tutuklandı

Alaçam ilçesinde 50'den fazla suç kaydı olan 15 yaşındaki S.E.A uzun uğraş sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’un Alaçam ilçesinde 15 gün önce S.K. isimli şahıs park ettiği otomobilini döndüğünde yerinde bulamadı.

Polis ekiplerinin başlattığı çalışmada aracı çalan 15 yaşındaki S.E.A’nın Kızlan Mahallesi’nde bir şahsı gasbettikten sonra ilçe merkezine doğru hareket halinde olduğu bilgisine ulaştı.

DUR İHTARINA UYMADI

Çaldığı otomobil ile şehir merkezine seyir halinde olan S.E.A., yol üzerinde önlem alan polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayıp kaçtı.

Kaçan S.E.A’yı yakalamak için arama çalışmalarını sürdüren ekipler aracın kaza yaptıktan sonra menfezde terk edilmiş olduğu bilgisine ulaştı.

Otomobilin bulunduğu bölgede ve ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarında ise ekipler S. E. A’yı bulamadı.

BU SEFER YAKALANDI

Yakalamak adına büyük çalışma sürdüren ekipler S. E. A’yı dün öğle saatlerinde Bafra Caddesi’nde yakalayarak gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesi’ne sevk edilen 15 yaşındaki şüpheli S.E.A. tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SUÇ KAYDI KABARIK

50’nin üzerinde suç kaydı bulunduğu öğrenilen 15 yaşındaki çocuk, 23 Ağustos’ta Alaçam’da çaldığı motosiklet ile Bafra Toplu Mahallesi’ne gelerek M.Ö.’ye ait 55 AAC 288 plakalı pikabı çalmış ve araç İlkadım ilçesinde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Bu olaydan 1 hafta sonra 31 Ağustos tarihinde de Çeşme Mahallesi’nde park halinde bulunan 06 KES 99 otomobili çalan S.E.A., Kızlan mevkisinde aracın yakıtı bitince onu ormanlık alanda terk ettikten sonra Yukarıkoçlu Mahallesi’nde park halindeki 55 TB 801 plakalı minibüsü çaldıktan sonra yakalanmıştı.