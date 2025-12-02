Samsun'da 20 yaşındaki kızın ölümü araştırılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde önceki akşam 20 yaşındaki Z.U., amcasına ait evin 4'üncü katındaki mutfak penceresinden düşerek ağır yaralandı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AİLE BİREYLERİNE GÖZALTI

Polis, olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan Z.U.'nun 18 yaşından küçük erkek kardeşi S.U. ile amcasının oğlu T.U.'yu gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İfadesi alınıp serbest bırakılan amca E.U. ve eşi C.U. da bu sabah savcının talimatıyla gözaltına alındı.

4 kişi bugün, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.