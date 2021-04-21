Sancaktepe’de kocasını öldüren kadının cezası

Sancaktepe’de kendisini aldatan eşini bıçaklayarak öldüren 3 çocuk annesi Gülşen Bilgi “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan 17 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 15 Temmuz 2020 tarihinde kendisini aldattığını, fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia ettiği kocası 39 yaşındaki Vedat Bilgi’yi bıçaklayarak öldüren 33 yaşınaki Gülşen Bilgi, “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

"PİŞMANIM"

Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada son sözü sorulan sanık Gülşen Bilgi, “Olaylardan dolayı çok pişmanım. Çocuklarımı kullanmıyorum, hem annesiz hem de babasız kaldılar. Bilerek, isteyerek bir şey yapmadım. Kavga sırasında kendimi korumaya çalıştım, pişmanım.” dedi.

İNDİRİM YAPILDI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık G.B.’yi ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Suçun haksız tahrik altında işlendiğini ve duruşmalardaki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada indirim yaparak sanığı 17 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Hükmedilen hapis cezasının infazı tamamlayıncaya kadar sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet ve kayyımlık yetkilerinden yoksun bırakılmasına hükmeden mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Vedat Bilgi ile G.B.’nin 2006 yılında evlendikleri, 3 kız çocuklarının olduğu, son iki yıldır aralarında şiddetli anlaşmazlığın bulunduğu anlatıldı. Vedat Bilgi’nin eşini aldattığı, başka bir kadınla yaşamaya başladığı, sanık G.B.’nin evlere temizlik işine gittiği, maktulün eve her geldiğinde baskı ve zorla sanıktan para aldığı belirtildi.

Maktulün sanığa yönelik fizyolojik ve psikolojik baskınlarda bulunduğu, sürekli ‘güzel değilsin’ dediği, şiddet uyguladığı, bazı seferler ormana götürerek, “seni keseceğim, öldüreceğim, gerekirse kendimi de öldürürüm, arkamda ‘beni G. öldürdü’ diye not bırakırım, senin hayatını her şekilde mahvederim” gibi tehdit ve hakaretlerde bulunduğu kaydedildi.

Tarafların olaydan bir gün önce barıştıkları, olay günü Vedat Bilgi’nin eşi G.B.’nin çalıştığı iş yerine geldiği, birlikte kahvaltı yaptıkları, bu sırada maktulün şüpheliyi, eşini aldattığı iddia edilen kadın ile telefonda konuşturduğu, kadının telefonda sanığa, “Sen salaksın, zaten güzel değilsin. Ben zaten Vedat’tan 4 çocuk aldırdım, halen kendisinden hamileyim.” dediği, bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı aktarıldı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte G.B.’nin, haksız tahrik altında eşini bıçaklayarak öldürdüğü, bıçağı önce kimin eline aldığının bilinmediğinin belirtildiği iddianamede sanık G.B.’nin “haksız tahrik altında eşi kasten öldürme” suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi istendi.