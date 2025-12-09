Şanlıurfa'da 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırılara ilişkin 2 kişi tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde silahlar patladı...

GAP Bulvarı üzerindeki mobilya mağazasında çalışan M.K, ve Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı'nda bulunan marketin çalışanı S.A., iş yerini açmak istedikleri sırada silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralanan S.A ve M.K, yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, silahlı saldırıyı düzenleyen kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler B.K, Y.T, M.K. ve B.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

2 TUTUKLAMA

Zanlılardan B.K. ve Y.T çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gerçekleşen iki silahlı saldırının birbirleriyle bağlantılı olduğu öğrenildi.