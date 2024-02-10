Şanlıurfa'da 4'ü ağır 6 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
ensonhaber.com

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde minibüs, hafif ticari araç ve otomobil kazaya karıştı.

Olayda 4'ü ağır 6 kişinin yaralandı.

Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Motor metrelerce uzağa fırlıyor

Kontrolden çıkan minibüs karşı taraftan gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpışırken hafif ticari aracı takip eden otomobil de çarpışan araçlara vurarak durabiliyor.

Görüntülerde minibüse ait motorun çarpmanın etkisiyle metrelerce uzağa fırladığı da görülüyor.