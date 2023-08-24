Şanlıurfa'da ailesi tarafından zincirle bağlandı: Üzerime idrarlarını yaptılar Babası ve amcasının dayısını vurma isteğini kabul etmeyen genç ahırda zincirle bağlanmasının ardından jandarma tarafından kurtarıldı.

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İHA

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 10 Ağustos’ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

15 yaşındaki M.Ş., Mürşitpınar Jandarma Karakoluna giderek babası İzzet Ş., amcası Mahmut Ş. ve ağabeyi Ali Ş.’nin otomobille kendisine çarptıktan sonra ahıra götürüp zincirle bağlayarak işkence ettiklerini söyledi.

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan jandarma ekipleri abi Ali Ş.’yi 11 Ağustos günü gözaltına aldı.

İfadeleri alınan şahıs daha sonra serbest bırakılırken firari amca ile babanın yakalanması için çalışma yürütüldü.

Çalışmalarını sonunda amca Mahmut Ş., pazartesi günü yakalandı. İfadesi alınan amca serbest bırakılırken firari baba ise bugün gözaltına aldı.

Dayısını öldürmesini istediler

M.Ş.’nin babası ve amcası, M.Ş. ile ağabeyinin eline silah verip dayılarını vurmasını istedi.

Bunu kabul etmeyen M.Ş. evden kaçtı.

"Babam silah verdi, gidin dayılarınızı vurun dedi"

Evden kaçtıktan sonra yaşadıklarını anlatan M.Ş., şu ifadeleri kullandı:

Babamla amcamın dayılarıma karşı bir husumeti vardı. Bu yüzden babam ve amcam İzzet Ş. ve Mahmut Ş., ben ve abimin eline silah verdi, gidin dayılarınızı vurun falan. Ben de yapmadım.



Bu yüzden bana tamam dedi, sen köye gideceksin sen iyi icraat ettin. Ben de eve gitmedim, evden kaçtım. Ben de Nizip’e gittim, otelde 3 gün yattım. 3 günden sonra Birecik’e arkadaşımın yanına geldim.

"Beni döve döve kaldırıp arabaya götürdü"

Amcasının arabayla kendisine çarptığını söyleyen M.Ş., şöyle dedi:

Onlar da bana pusu mu kurmuşlardı, bilmiyorum. Beni orada gördüler ve kovaladılar. İlk kovalamada beni yakalayamadılar. Sonra yine gördüler. İkincisinde beni arada yakaladılar.



Arabayla bana çarptılar, ben duvara çarptım. Bu nedenle kaçamadım. Amcam Mahmut Ş., beni döve döve kaldırıp arabaya götürdü. Orada en yakın ev Naibe halamındı, Naibe Ş. Beni oraya götürdü. Orada vurdu.



Orada bir tek halam vardı. Zaten ilk orada burnumu kırmıştı. Orada beni vurdu, burada daha rahat vuramayız dedi. Hem babası buna söz vermişti, zincire bağlayacak hem de biz buna rahat vuramayız, köye götürelim dedi.

"Gelip üzerime idrarlarını yaptılar"

Amcasının kendisini zincirle bağlayıp işkence ettiğini söyleyen M.Ş., şu şekilde ifade etti:

Beni köye götürdüler. Köyden de ahıra götürdüler. Elimi ve ayaklarımı hayvanların kancasına bağladılar. Yatırdılar, tişörtümü çıkarttılar. İlk önce işkence yaptılar, sonra da bunu kimseye anlatmayacaksın dediler.



Kim ne derse öyle bir şey yok, abim yaptı, kardeşim yaptı. Öğle saat 14.00’dan gece saat 23.00’a kadar ben bunlardan işkence gördüm. Amcam gelin idrarınızı bunun üzerine yapın diyorlardı. Zaten gelip üzerime idrarlarını yaptılar. Gece halam geldi ve zincirimi açtı. Gidip duş aldım, sabah oldu annemi aradım.



Ona her şeyi anlattım. Annem ve babam fiili ayrı. Sonra jandarma geldi. Jandarmaya benim kardeşimi gösterdiler. Beni de bir odaya kilitlediler. Büyük amcamın oğlunu da yanıma verdiler.

Jandarma inanmayınca kurtuldu

Jandarmanın amcasına inanmadığını ve bu sayede kurtulduğunu söyleyen M.Ş., şunları söyledi: