Yol kenarında duran otomobilin açılan kapısına çarpan motosikletli yere düştü. Seyir halindeki başka bir otomobilin altında ezilen genç hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde, yabancı uyruklu 18 yaşındaki Beşşar El Assaf motosikletiyle caddede ilerlerken, yol kenarında duran otomobilin sürücüsü tarafından aniden açılan kapıya çarptı.

Çarpmanın ardından motosikletle birlikte yere düşen Assaf, karşı yönden gelen başka bir otomobilin altında ezildi.

GENCİ YERDEN KALDIRMAYA ÇALIŞTI

Şehir polis kamerasına yansıyan kazada Assaf’ın kapısına çarptığı otomobilin sürücüsü, koşarak panik içerisinde yaralı genci yerden kaldırmaya çalıştı.

Şanlıurfa'da aniden açılan araç kapısına çarpan genç hayatını kaybetti VİDEO









KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin de yardıma koştuğu olayda hastaneye kaldırılan talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.