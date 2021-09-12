"Elektrik görevlisiyiz" diyen 3 hırsız, mahallenin elektrik kablolarını çaldı. Hırsızları kurum çalışanı zanneden mahalle sakinleri ise kabloları sökmelerine yardım edip, çay ikram etti.

27 SF 916 plakalı araçla Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Ekili Mahallesi’ne giden 3 şüpheli, kendilerini elektrik görevlisi olarak tanıtıp, trafoda arıza olduğunu ve tamir edeceklerini söyledi.

Mahallede ikamet eden Celal Güler, şüphelileri eve davet edip, çay ikram etti.

Çay içtikten sonra dışarı çıkan şüpheliler, o esnada güvenlik kamerasına yakalandı.

KABLOLARI SÖKMEYE YARDIM ETTİLER

Bir süre etrafta dolaşan şüpheliler, daha sonra trafonun bulunduğu bölgeye gitti.

Mahalledeki birkaç vatandaşın yardımıyla kabloları söken şüpheliler, arızayı giderme bahanesiyle vatandaşları oyalamaya başladı.

Çalışmanın uzun süreceğini düşünen mahalle sakinleri, evlerine geri döndü.

Şanlıurfa’da elektrik görevlisi olduğunu söyleyen hırsızlar kablo çaldı ViDEO

ÇOCUKLAR MUHTARI ARADI

Çocuklar, Mahalle Muhtarı Avni Akbalık’ı arayıp elektrik ekibinin geldiğini ve trafodaki arızayı gidermeye çalıştığını söyledi.

Suruç ilçe merkezinde olan muhtar, aracına binip kırsal mahalleye geldi.

Elektriklerin gelmediğini gören muhtar, trafonun yanına gittiğinde kimsenin olmadığını ve kabloların sökülüp götürüldüğünü gördü.

EMNİYETE GİDERKEN, HIRSIZLARIN ARACINI GÖRDÜ

Mahalledeki çocukların aldığı araç plakasını not eden Akbalık, aracıyla emniyete giderken hırsızların kullandığı aracın karşıdan geldiğini gördü.

Geri dönen Akbalık, aracı takip edip Gaziantep yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında durdurdu.

ARAYIP PLAKAYI SORDURDU

Araçtakilere kim olduklarını sorunca elektrik sağlayıcı firmanın çalışanı oldukları cevabını alan muhtar, o firmayı arayıp plakayı sorduğunu ve böyle bir araçlarının olmadığını söyledi.

Akbalık jandarmayı aramak isterken şüpheliler araca binip kaçtı.

Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri, bölgede inceleme yapıp, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

“KAÇAK EKİBİ GELDİ DEDİLER”

Muhtar, aracın peşine düşüp yakaladığını fakat jandarmayı aramak isterken kaçtıklarını belirterek, “Gündüz vaktiydi, çocuklar beni aradı. Dediler ki burada elektrik sağlayıcı firmadan bir ekip gelmiş. Ben de orada değildim, dışarıdaydım. Baktım elektrikler kesik. Ne oldu dedim. Kaçak ekibi geldi dediler. Oraya gidince kimseyi bulamadım. Baktım ki kablolar da yok. Kablonun çalındığını anladım. Çocuklar plakayı almıştı, bana verdiler. Ben de emniyete gidecektim. Baktım ki aynı plakalı araç karşıdan geliyor.

“BEN JANDARMAYI ARAYAYIM DERKEN, İKİSİ ARACA BİNİP KAÇTILAR”

Hemen peşine düştüm ve petrolün orada yakaladım. Siz kimsiniz diye sorduğumda elektrik firmasında çalıştıklarını söylediler. Sizin plakayı sordurdum öyle bir araçları yokmuş dedim. Aracın bagajına bakınca çaldıkları kabloları gördüm. Madem orada çalışıyorsunuz burada durun, ben jandarmayı arayayım dedim. Ben jandarmayı arayayım derken, ikisi araca binip kaçtılar. Zaten 3 kişilerdi. Elektrik sağlayıcı firmaya sordum, bana böyle bir araçlarının olmadığını söylediler. Görevli değillerdi.” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.