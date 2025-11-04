Şanlıurfa'da evdeki eşyalar kendi kendine alev alıyor: Çok tedirginiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Maden Mahallesi'ndeki bir evde, nedeni henüz belirlenemeyen yangınlar çıkıyor.

Gün içerisinde defalarca evindeki eşyaları tutuşan 8 kişilik aile, evlerini boşaltmak zorunda kaldı.

ANİDEN ÇIKAN YANGINLAR NEDENİYLE DIŞARIDA KALIYORLAR

Dışarı çıkarttıkları eşyaları da aniden tutuşan aile, komşularına sığınmak zorunda kaldı.

Gece yatmak için gittikleri evde de yangınların başlaması üzerine dışarıda kalmak zorunda kalan aile, yetkililerden yardım istedi.

MAHALLELİ KORKU İÇİNDE YAŞIYOR

Yaşanan bu ilginç olay, mahallede de korku ve paniğe neden oldu.

Olayın kendi başlarına da gelmesinden korkan vatandaşlar, sabahtan akşama kadar teypten Kur'an-ı Kerim dinliyor.

"İÇERİ HER GİRDİĞİMİZDE BİR YANGIN ÇIKIYOR"

Kendi evleri yandıktan sonra komşularına sığındıklarını ama gece onların evinde de yangın çıktığını söyleyen Mehmet Mol, şunları söyledi: