Şanlıurfa'da gurbetçi cinayeti: Her şeyi itiraf etti Pusuya düşürülen gurbetçi, otomobiline düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Gurbetçinin ölümüne neden olan eşi ile gönül ilişkisi yaşadığı zanlı ise cinayeti itiraf etti. Yasak aşk yaşayan ikili, tutuklandı.

DHA Korkunç bir plan, ortada kalan 3 çocuk ve yasak aşka kurban giden gurbetçi… Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Tanyeli Mahallesi yakınlarında 9 Ağustos günü, yabancı plakalı bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. 42 yaşındaki gurbetçi öldü Saldırıda 42 yaşındaki Murat Yalçın hayatını kaybetti, eşi Aysel Yalçın ise hafif yaralandı. Cinayete ilişkin başlatılan soruşturmada Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bölgede yaptığı kamera kaydı incelemesinde cinayet şüphelisinin Mehmet Mencik olduğunu belirledi. Yolda pusu kurdu Yolda pusu kurduğu belirlenen Mencik, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Cinayetin ardından tanınmamak için saç ve sakalını kestiği belirlenen Mencik, sorgulamasında suçunu itiraf etti. 'Gönül ilişkimiz vardı' Aysel Yalçın ile aralarında gönül ilişkisi olduğunu ve internet ortamında tanıştıklarını söyleyen Mencik, kadınla birkaç yıldır görüştüklerini dile getirdi. Mencik, “Ara sıra bana para gönderiyordu. Cinayetin ardından yakalanmasaydım, Almanya'ya gidecek ve Aysel ile yaşayacaktık.” dedi. 'Zorla evlendirildim' Mencik'in ifadesinin ardından gözaltına alınan Aysel Yalçın ise eşi Murat Yalçın ile aile zoruyla evlendirildiğini öne sürdü. Evlilikleri süresince birkaç kez intihar teşebbüsünde bulunduğunu da dile getiren Yalçın, Mencik ile cinayeti planladıklarını itiraf ederek, “Çok pişmanım” dedi. İkisi de tutuklandı Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler 3 çocuk annesi Aysel Yalçın ile Mehmet Mencik, ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan tutuklandı.