DHA

Şanlıurfa'da korkunç bir yaşandı.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, fiziksel ve zihinsel Ramazan Ayata yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen halk otobüsü, Ayata'ya çarptı.

Hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın şiddetiyle genç adam yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayata'nın ağır yaralı olduğunu tespit etti. İlk müdahalenin ardından genç adam hastaneye kaldırıldı.

Halk otobüsün çarptığı zihinsel engelli öldü; kaza anı kamerada #2

Hayatını kaybetti

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anları araç kamerasına yansıdı. İsmi açıklanmayan otobüs sürücüsü olayın ardından gözaltına alındı.

Halk otobüsün çarptığı zihinsel engelli öldü; kaza anı kamerada #3
Halk otobüsün çarptığı zihinsel engelli öldü; kaza anı kamerada #1
Halk otobüsün çarptığı zihinsel engelli öldü; kaza anı kamerada #4