Şanlıurfa'da halk otobüsü engelli vatandaşa çarptı: Hayatını kaybetti Yolun karşısına geçmek isteyen bedensel ve zihinsel engelli vatandaşa, seyir halindeki otobüs çarpı. Kaza anı otobüs kamerası tarafından kaydedildi.

DHA

Şanlıurfa'da korkunç bir kaza yaşandı.

Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, fiziksel ve zihinsel engelli Ramazan Ayata yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen halk otobüsü, Ayata'ya çarptı.

Hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın şiddetiyle genç adam yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayata'nın ağır yaralı olduğunu tespit etti. İlk müdahalenin ardından genç adam hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza anları araç kamerasına yansıdı. İsmi açıklanmayan otobüs sürücüsü olayın ardından gözaltına alındı.