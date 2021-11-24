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- Şanlıurfa'da kamyon kasasında 87 göçmen yakalandı
Şanlıurfa'da kamyon kasasında 87 göçmen yakalandı
- DHA
- 24.11.2021 - 12:27
- Güncelleme : 24.11.2021 - 12:49
Doğu sınırlarından Türkiye'ye kaçak göçmen girişleri devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabaha karşı, ilçe girişine yakın noktada, Baki Y. yönetimindeki kamyonu şüphe üzerine durdurdu.
Kamyonun kasasında, Afganistan ve Pakistan uyruklu 87 kaçak yakalandı.
GÖÇMENLERE 412 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Kamyon sürücüsü Baki Y. gözaltına alındı, kaçak göçmenler de işlemleri yapılmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Buradaki işlemlerinde göçmenlere, yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları gerekçesiyle toplam 412 bin 902 TL ceza kesildi.
GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLDİLER
Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Jandarmadaki sorgusu devam eden Baki Y.'nin, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.