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Şanlıurfa'da kapısı ve koltukları olmayan otomobilde yolculuk

Şanlıurfa'da kapısı ve koltukları olmayan otomobilde yolculuk Şanlıurfa'da kapıları ve koltukları olmayan otomobilde yolculuk hayretler içerisinde bıraktı. İskemlede oturan sürücü hiçbir tehlikeye aldırış etmeden otomobili sürmeye devam etti.