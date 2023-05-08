Şanlıurfa'da kendi evini soyan hırsız tutuklandı Ceylanpınar'da evinden televizyon ve elektrikli ocak çalınan kadının şikayeti üzerine yapılan soruşturmada hırsız, kocası çıktı.

İHA Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde çocuklarıyla birlikte misafirliğe giden Pınar H. isimli kadın, Ensar Mahallesi'ndeki evine döndüğünde televizyon ile elektrikli ocağın çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, evde inceleme yaparak çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarında, sokakta arka arkaya yürüyen şahıslardan birinin televizyonu sırtladığı görüldü. Televizyonu çalan kocası çıktı Şahısların kimliğini belirlemek için çalışma yapan ekipler, hırsızın kadının kocası Reşit H. ve arkadaşı Cihat Ç. olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Tutuklandılar Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pınar H. ile Reşit H. çiftinin boşanma aşamasında oldukları öğrenildi.