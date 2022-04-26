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- Şanlıurfa'da 'kötü koku' eyleminde yolu kapattılar
Şanlıurfa'da 'kötü koku' eyleminde yolu kapattılar
Atık istasyonundan yayılan kötü koku nedeniyle eylem yaparak yolu kapatan grup, olay yerine gelen polisler tarafından uyarıldı.
- 26.04.2022 - 12:23
Şanlıurfa'nın Yenice Mahallesi'nden bir grup, belediyeye ait katı atık istasyonundan yayılan koku nedeniyle eylem düzenledi.
Yolu trafiğe kapatarak ateş yakan grup, bölgede binlerce kişinin yaşadığı ve kötü koku nedeniyle rahatsız olduklarını söyledi.
Yolu kapatıp, ateş yaktılar
Kapatılan yol nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Eylemciler polisin uyarısı ile dağılırken, yakılan ateş zırhlı araçtan sıkılan suyla söndürüldü.