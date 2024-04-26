Artvin'de saldırılarından bıktığı ayıya not: Anahtar paspasın altında Kış uykusunda uyanan ayının aynı kayak merkezinin kapısını kırarak içeri girmesi üzerine bir vatandaş, kapıya "Ayı kardeş kapıyı kırmanıza gerek yok. Anahtar paspasın altında. Şiddet hiçbir şeyi çözmez" yazılı not astı.

İHA

Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulmak için arayışa başladılar.

Zaman zaman ahırlara girerek koyun ve kuzuları telef eden ayılar, hayvan sahiplerini endişelendiriyor.

Bu kez ise Artvin'de bulunan Atabarı Kayak Merkezi'ndeki tesislere 3 kez giren ayı, Fikret Özkan isimli vatandaşı bıktırdı.

Kapıları kırıp içeri girdi

2 bin 200 rakımlı Mersivan Dağı'nda bulunan ve mevsim nedeniyle kapalı durumdaki Atabarı Kayak Merkezi'ne gelen ayılar, geçtiğimiz günlerde Artvin Çoruh Üniversitesi Kayak Evi, 112 Acil Sağlık, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait 4 ahşap binaya girdi.

Kapı ve pencereleri parçalayarak binalara giren ayılar, dolaplarda yiyecek aradı.

"Anahtar paspasın altında"

Son zamanlardaki ayı saldırılarından bıktığını ifade eden Fikri Özkan, "Bir yıl içerisindeki üçüncü ayı saldırısı. Artık bunaldık. Aynı kapıyı kırıp kırıp duruyor aynı ayımız. Ben de ayıya bir not bıraktım. 'Ayı kardeş kapıyı kırmanıza gerek yok. Anahtar paspasın altında. Şiddet hiçbir şeyi çözmez' diye not bıraktım. Ayı ise anlar." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)