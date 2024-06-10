Şanlıurfa'da 'kuduz' karantinası: Bazı hayvanseverlerle mahalleli arasında arbede çıktı Sokak köpeklerinin toplatılmasına tepki gösteren hayvan hakları savunucuları, karantina altındaki Batıkent Mahallesi'nin muhtarlığı önünde eylem yapıp, muhtarlık binasına 'Dikkat, kuduz risk bölgesi' yazılı tabelayı astı. Bu sırada mahalle sakinleri ile hayvan hakları savunucuları arasında arbede çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.

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İHA

Şanlıurfa'da Batıkent Mahallesi'nde 4 Haziran'da, sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e başıboş köpek saldırdı.

Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Diğer yandan Şahin'i ısıran köpek, kuduz çıktı. Bunun üzerine karantina altına alınan Batıkent Mahallesi'nde muhtarı Halil Kaya'nın desteği ile belediye ekipleri, başıboş köpekleri toplamaya başladı.

Başıboş köpeklerin toplanmaya başladığını duyunca mahalleyi karıştırdılar

Toplama sırasında bir köpeğe yapılan eziyet, tepkilere neden oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından Şanlıurfa'ya gelen ve kendilerini hayvansever olarak tanımlayan şahıslar, dün akşam saatlerinde köpeklerin toplatılmasına karşı eylem yaptı.

Yaşananların ardından şahıslar, bugün de Batıkent Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde eylem yaptı.

Arbede çıktı: 3 kişi gözaltına alındı

Eylemciler, muhtarlık binasına 'Dikkat, kuduz risk bölgesi' yazılı tabelayı astı.

Bu sırada mahalle sakinleri ile hayvan hakları savunucuları arasında arbede çıktı.

3 kişi gözaltına alınırken, kendilerini hayvansever olarak nitelendiren şahıslar eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

3 kişi, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)