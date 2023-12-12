AA
Heimlich manevrası yine hayat kurtardı...
Bu kez görüntülerin adresi Şanlıurfa.
Eczanede ailesiyle birlikte sıra bekleyen 4 yaşındaki kız çocuğunun yediği şeker boğazına kaçtı.
Durumu fark etti
Bu sırada oğlunun yanına gelen güvenlik görevlisi Eyyüp Doğan, durumu fark etti.
Ardından kız çocuğuna hemen müdahalede bulundu.
Heimlich manevrasıyla müdahale etti
Anne ve çocuk panik yaparken Doğan, Heimlich manevrasıyla şeker parçasını çıkararak çocuğun nefes almasını sağladı.
Doğan'ın çocuğa müdahale anı, güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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