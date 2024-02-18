Şanlıurfa'da önce eski eşini öldürdü sonra intihara teşebbüs etti Tartıştığı eski eşini öldüren cinayet zanlısı başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intahara kalkıştı. Olay yerine gelen ekipler, ağır yaralanan şahsı hastaneye kaldırarak tedavi altına alırken, hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

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DHA

Şanlıurfa'da boşandığı eşini öldüren adam intihara teşebbüs etti.

Geçen yıl 29 Kasımda şiddetli geçimsizlik nedeniyle Suna-Kenan Şamlıoğlu çifti boşandı.

Çocuklarını ziyarete gitti

Boşanmanın ardından 18 yaşından küçük olan 3 çocuk ise annelerinin yanında kaldı.

Kenan Şamlıoğlu çocuklarını görmek için eski eşi Suna Gül’ün evine gitti.

Eski eşler tartışmaya başladı

Eski çiftler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı ve tartışma sokağa taştı.

Başından vurarak öldürdü

Sokakta da devam eden tartışma sırasında tespih satan Kenan Şamlıoğlu, üzerinde taşıdığı tabancayla eski eşi Suna Gül’ü başından vurarak öldürdü.

Kanlar içerisinde yere yığılan 3 çocuk annesi olay yerinde hayatını kaybetti.

İntahara kalkıştı

Olayın ardından Kenan Şamlıoğlu başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihara kalkıştı.

Silah sesleri üzerine yakında bulunan polis merkezindeki ekipler harekete geçti.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Yerde yatan çifti gören polis ekiplerinin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Suna Gül’ün hayatını kaybettiği, Kenan Şamlıoğlu'nun ise ağır yaralı olduğu belirlendi.

Hayati tehlikesi devam ediyor

Ağır yaralanan Kenan Şamlıoğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şamlıoğlu'nun hayati tehlikesi bulunduğu ve yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)