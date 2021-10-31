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    Şanlıurfa'da otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

    Birecik ilçesinde otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 31.10.2021 - 07:42
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 08:04
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    Şanlıurfa'da otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk

    Gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilin bagajından sarkan ayaklar görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre sonra bagajının kapağı açılan otomobilde genç yaşta 2 kişinin olduğu gözlendi.

    CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİLER

    Trafikte ilerleyen ve içerisi de tıka basa dolu olan otomobilin bagajında tehlikeye aldırış etmeden yolculuk eden gençler kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen sürücüye “Helal olsun dayı oğlu” diye seslendi. Bir süre kent merkezinde ilerleyen otomobil daha sonra Şanlıurfa karayoluna girerek yoluna devam etti.

    Şanlıurfa'da otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk - Video

    Şanlıurfa da otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk #1

    Şanlıurfa da otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk #2

    Şanlıurfa da otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk #3

    Şanlıurfa da otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk #4

    Şanlıurfa da otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk #5

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