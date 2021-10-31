Birecik ilçesinde otomobilin bagajındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobilin bagajından sarkan ayaklar görenler büyük şaşkınlık yaşadı. Bir süre sonra bagajının kapağı açılan otomobilde genç yaşta 2 kişinin olduğu gözlendi.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİLER

Trafikte ilerleyen ve içerisi de tıka basa dolu olan otomobilin bagajında tehlikeye aldırış etmeden yolculuk eden gençler kendilerini cep telefonuyla görüntüleyen sürücüye “Helal olsun dayı oğlu” diye seslendi. Bir süre kent merkezinde ilerleyen otomobil daha sonra Şanlıurfa karayoluna girerek yoluna devam etti.

Şanlıurfa'da otomobilin bagajında tehlikeli yolculuk - Video