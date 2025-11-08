Şanlıurfa'da pamukların altında kalan 19 yaşındaki Nurullah feci şekilde can verdi

- Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 19 yaşındaki Nurullah Bertan, pamuk yüklü römorkta uyurken üzerine pamuk dökülmesi sonucu hayatını kaybetti.
- Biçerdöver sürücüsü Cemal Olgun gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bertan'ın cenazesi incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dehşet veren ölüm...
19 yaşındaki Nurullah Bertan, sabah saatlerinde pamuk yüklü römorkta uyuyakaldı.
Tarlada hasat yapan biçerdöver sürücüsü Cemal Olgun'un ise farkında olmadan topladığı pamuğu römorka boşalttığı öne sürüldü.
PAMUKLAR ÜZERİNE YIĞILINCA NEFESSİZ KALDI
Pamuklar, römorkta uyuyan Bertan’ın üzerine düşüp, nefes almasını engelledi.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
YAŞAMINI YİTİRDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Nurullah Bertan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bertan’ın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Biçerdöverin sürücüsü Cemal Olgun, gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.