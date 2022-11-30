Şanlıurfa’da, rektörlük aracından 3 milyon TL’lik uyuşturucu çıktı

Kırmızı plakalı rektörlük makam aracı ile piyasa değeri 3 milyon TL olan uyuşturucu taşıyan şoför ve arkadaşı tutuklandı.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda geçtiğimi pazar günü İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir üniversitenin rektörlüğüne ait kırmızı plakalı otomobili durdurdu.

G.Y. isimli şoförün tedirgin davranışları dikkat çekti. Eğitimli köpeklerle yapılan aramalar neticesinde, makam otomobilinden 3 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı.

Ele geçirilenler

DHA’nın haberine göre; yapılan aramalarda otomobilin bagajındaki 7 valiz içinde 98 paket halinde 53 kilo skunk ile 29 paket halinde 21 kilo 350 gram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'dan İstanbul'a götürülen ve piyasa değeri 3 milyon TL olan uyuşturucuya el koyan polis, üzerinde 7 bin 785 TL ve 100 dolar bulunan makam aracının sürücüsü G.Y. ile kendisine öncülük yapan 34 EYJ 640 plakalı otomobilin sürücüsü M.H.'yi gözaltına aldı.

2 şüpheli cezaevine konuldu

Emniyetteki işlemlerinin ardından Birecik Adliyesi'ne çıkarılan G.Y. ve M.H., nöbetçi hakimlik tarafından uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Üniversiteden yazılı açıklama

Öte yandan, üniversiteden yazılı bir açıklama geldi. Rektörlük makam otomobilini izinsiz olarak şehir dışına çıkaran şoförün işine son verildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"Üniversitemizde şoför olarak çalışmakta olan söz konusu kişinin üniversitenin aracını izinsiz olarak tek başına şehir dışına çıkartmasına ve suça karışmasına istinaden işine derhal son verilmiştir. Adli süreç halen devam etmekte olup üniversitemiz de kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştur. Emniyet güçlerimiz ve adli makamlarla daimi iş birliği içinde olduğumuzu ve süreci yakından takip ettiğimizi duyururuz.”