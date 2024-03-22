Şanlıurfa'da sel suları otomobili dereye sürükledi, yolcular kıl payı kurtuldu Siverek ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan yağış hayatı olumsuz etkilerken sel nedeniyle dereye sürüklenen bir otomobil, yürekleri ağza getirdi.

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İHA

Şanlıurfa'da dün sabah erken saatlerinde başlayan ve gece yarısına doğru şiddetini artıran yağış, sele neden oldu.

Hem kentte hem kırsal bölgelerde sel, hayatı olumsuz etikledi.

Sel suları bir otomobili dereye sürüklerken Siverek-Viranşehir kara yolu ile bazı kırsal mahalleler sular altında kaldı.

Otomobil dereye sürüklendi

Siverek-Karacadağ bölgesinde taşan köprüden karşı tarafa geçmeye çalışan bir otomobil, suya kapılarak dereye sürüklendi. Otomobilde bulunanlar çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulurken otomobil, sel suları arasında mahsur kaldı.

Siverek-Viranşehir kara yolu ulaşıma kapandı

Gece boyunca devam eden yağış birçok yerde taşkınlığa neden olurken Siverek-Viranşehir kara yolu, Taşlı köyü mevkiinde sular altında kaldı. Taşan köprü nedeniyle her iki yönde de ulaşım uzun süre sağlanamadı.

Kırsal mahalleler su altında

Siverek Karacadağ ve Gürakar köyü bölgesinde okullarına gitmeye çalışan öğretmen ve öğrenci servisleri, taşan dereler nedeniyle okullarına ulaşamadı.

Özelikle kırsal bölgelerde yoğun yağışın görüldüğü Siverek’te, ilçeye bağlı Şekerli ve bazı bazı köylerde de sel meydana geldi. Bölgeden gelen görüntülerde onlarca evin sular altında kaldığı görüldü. Şehir merkezinde ise ufak çaplı sel dışında olumsuz bir gelişme olmadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)