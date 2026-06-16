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Millilerin Paraguay maçını Ivan Barton yönetecek

A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran’da Paraguay ile oynayacağı mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.

İHA İHA
Millilerin Paraguay maçını Ivan Barton yönetecek
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.

20 Haziran TSİ 06.00’da San Francisco Bay Area Stadyumu’nda oynanacak müsabakada, El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Barton’un yardımcılıklarını David Moran ve Antonio Pupiro yapacak.

Müsabakanın 4. hakemi Jamaikalı Oshane Nation olacak.

DAHA ÖNCE DÜNYA KUPASI'NDA YÖNETTİĞİ MAÇLAR

23.11.2022 | Almanya 1-2 Japonya

28.11.2022 | Brezilya 1-0 İsviçre

04.12.2022 | İngiltere 3-0 Senegal

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)