Millilerin Paraguay maçını Ivan Barton yönetecek
A Milli Futbol Takımı’nın, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında 20 Haziran’da Paraguay ile oynayacağı mücadeleyi El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek.
20 Haziran TSİ 06.00’da San Francisco Bay Area Stadyumu’nda oynanacak müsabakada, El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.
YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU
Barton’un yardımcılıklarını David Moran ve Antonio Pupiro yapacak.
Müsabakanın 4. hakemi Jamaikalı Oshane Nation olacak.
DAHA ÖNCE DÜNYA KUPASI'NDA YÖNETTİĞİ MAÇLAR
23.11.2022 | Almanya 1-2 Japonya
28.11.2022 | Brezilya 1-0 İsviçre
04.12.2022 | İngiltere 3-0 Senegal
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)