Şanlıurfa'da sırtlanlar tavuk kümesine girdi: Horoz ve tavukları çaldı

Bozova ilçe kırsalında aç kalan sırtlanlar, bir tavuk kümesine girerek horoz ve tavukları alıp kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 13:34
  • Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde aç kalan sırtlanlar bir tavuk kümesine girip horoz ve tavukları çaldı.
  • Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
  • Mahalle sakinleri sabah durumu fark etti ve kayıtları inceleyerek sırtlanların kümese girdiğini gördü.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Karaağıl Mahallesi'nde gece 4 sularında, aç kalan sırtlanlar, tavuk kümesinin kapısını kırarak içeri girdi.

Sırtlanlar girdikleri kümesten horozu ve tavukları ağzına alarak kaçtı.

HIRSIZ SIRTLANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Mahalle sakini, sabah kümeste horozun yerinde olmadığını fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen mahalle sakini, sırtlanların kümese girip horoz ve tavukları alıp götürdüğünü gördü.

O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

