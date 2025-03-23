Şanlıurfa’da sokak köpekleri 2 kişiyi ısırdı

İHA

Şanlıurfa’nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde, iki gün içinde meydana gelen iki ayrı olayda sokak köpekleri vatandaşlara saldırdı. Şanlıurfa Valiliği, saldırıya uğrayan kişilerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, 22 Mart 2025’te Birecik ilçesine bağlı Akarçay Mahallesi’nde, 23 Mart 2025’te ise Eyyübiye ilçesi Mutlukaya Mahallesi’nde birer vatandaşın sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandığı belirtildi.

"HAYATİ TEHLİKELERİ YOK"

Açıklamada, "Yaralanan vatandaşlarımızın gerekli tıbbi müdahaleleri ve aşılamaları yapılmış olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, her iki olayla ilgili hem adli soruşturma başlatıldığı hem de valilik tarafından idari inceleme ve araştırmaların sürdüğü bildirildi.