Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

İHA
Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Çaltılı Mahallesi mevkisinde, Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde oyun oynayan Mustafa S. (12) iddiaya göre dengesini kaybederek suya düştü.
Akıntıya kapılarak kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
1 kilometre ileride cansız bedeni bulundu
Jandarma, Dalgıç Polis ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonrası çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerden bir 1 kilometre uzaklıkta bulundu. Yapılan incelemenin ardından çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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